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Erzurum için harekete geçtiler

TÜM DÜNYANIN MÜCADELE İÇERİSİNDE OLDUĞU COVİD-19 SEBEBİYLE HAREKETE GEÇEN ERZURUM YAKUTİYE HALK MERKEZİ 10 BİN TANE MASKE ÜRETİMİ YAPARAK TÜM KAMU KURULUŞLARINA VE VATANDAŞLARA DAĞITMAYA BAŞLADI.

Erzurum için harekete geçtiler

TÜM DÜNYANIN MÜCADELE İÇERİSİNDE OLDUĞU COVİD-19 SEBEBİYLE HAREKETE GEÇEN ERZURUM YAKUTİYE HALK MERKEZİ 10 BİN TANE MASKE ÜRETİMİ YAPARAK TÜM KAMU KURULUŞLARINA VE VATANDAŞLARA DAĞITMAYA BAŞLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:53
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Erzurum için harekete geçtiler

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Erzurum için harekete geçtiklerini söyleyen Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, “Yakutiye Halk Eğitim Merkezi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve maske üretimine geçtik.

10 bin tane maske ürettik ve bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Maskelerin dağıtımına da başladık. Burada emeği geçen hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu tarz çalışmalarda destek veren Valimiz Okay Memiş’e, Kaymakamımız Mahmuthan Arslan’a Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Siyami Kıvanç’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri sayesinde bizler daha iyi işler çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Bu zor dönemde basın mensuplarını da unutmayan Yakutiye Halk Merkezi çalışanları, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti adına Necdet Çakır’a teslim edilen maskeleri tüm basın mensuplarına dağıtacak.

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