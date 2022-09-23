Erzurum GSİM’den mavi-beyaz harekat

Erzurum GSİM, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün önemli bir projesini hayata geçirecek. ‘Mavi-beyaz taraftarlar’ sloganıyla yola çıkan GSİM, Türkiye Futbol Federasyonu ve Erzurumspor’la ortak çalışması sonucu, her hafta bir ilçeden 50 çocuğu maça getirerek Erzurumspor sevgisi aşılayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü örnek bir projeye imza atıyor. GSİM, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Erzurumspor ortak bir projeye imza attı. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüteceği proje de her hafta bir ilçeden Erzurumspor’un Kazım Karabekir Stadı’nda oynayacağı Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izlemek için 50 çocuğu Erzurum’a getirecek. TFF ve Erzurumspor ile ortak projeye imza atan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ‘Mavi-Beyaz Taraftarlar’ projesi sayesinde hayatında stadyumda maç izlememiş olan gençlerin hayalini gerçekleştirecek ve kendilerini passolig sahibi yapacak.

Çocukların ruhuna dokunacağız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ‘Mavi-beyaz taraftarlar’ projesi için bir değerlendirme toplantısı yaptı. Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Şube Müdürü Letif Arslan ile projede koordinatörlük yapacak olan Yaser Taşkesenlioğlu ile M. Emin Daş’ında hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, (Mavi-beyaz taraftarlar’ projesi ile çocukların ruhuna dokunacaklarını söyledi.

Öztürk, “Bu projede en büyük paydaşımız TFF ve Erzurumspor. Özellikle ilçelerimizde kırsal kesimde yaşayan ve passolig kart sahibi olmayan ve stadyumda maç izleme şansı buyamayan gençlerimizi Kazım Karabekir Stadımızda Erzurumsporumuzun maçlarında buluşturacağız. Tribünlerden maç izlemelerini sağlayacağız. Bu proje ile ilçelerimizde kırsalda yaşayan gençlerimize Mavi-beyaz forma ve Erzurumspor sevgisi aşılayacağız” şeklinde konuştu.

Toplamda 750 genç taraftar kart sahibi olacak

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Her maç ayrı bir ilçemizden 50 gencimizi Erzurumspor’un maçlarına getireceğiz. Sezon sonuna kadar 750 gencimize hem Mavi-beyazlı takımızın maçlarını izlettireceğiz. Hem de destek vermelerini sağlayacağız. Aynı zamanda maçlara getirdiğimiz gençlerimizin passolig taraftar kartı sahibi olmalarını sağlayacağız” diye konuştu.