Erzurum faydalı model üretiminde zirvede

TÜRKPATENT 2022 Ağustos dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan bu yılın Ağustos ayında başvuru kaydedilmezken, yılın 8 ayında ise 90 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 9’uncu sırada yer aldı

Ocak - Ağustos Dönemine Ait Veriler

2022 yılının 8 ayında Erzurum’dan 90, KUDAKA istatistik Bölgesinden 108, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 147, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 299, ülkede ise 3 bin 741 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

TÜRK PATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 83,33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 61,22, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 30,1, ülkede yüzde 2,40 oldu.

Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 6, Şubat ayında 27, Mart ayında 8, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 27, Haziran ayında 12, Temmuz ayında 4, olmak üzere 8 aylık dönemde 90 faydalı model başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın Ocak - Ağustos ayları çerçevesinde Erzurum’dan 90, Malatya’dan 58, Muş’tan 26, Van’dan 20, Bingöl’den 7, Erzincan’dan 11, Bitlis’ten 10, Elazığ’dan 25, Ağrı’dan 14, Tunceli’den 2, Iğdır’dan 12, Kars’tan 12, Hakkari’den 4, Ardahan’dan 1 başvuru kaydedildi.

Erzurum 9’uncu Sırada

Erzurum faydalı model üretimi düzeyinde Ülke sıralamasında 9’uncu sırayı aldı. Faydalı model başvurularının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Konya, Erzurum, Adana, Antalya, Manisa, Şanlıurfa, Aydın, Malatya, Muğla, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Tekirdağ olarak bildirildi.