ERŞA hizmet binasına kavuştu

Erzurum Kalesi önünde yer alan konağın Erzurum Teknik Üniversitesi’ne (ETÜ) tahsis edilmesine yönelik protokol töreni düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla gerçekleşen törende, ETÜ bünyesinde kurulan Erzurum Şehir Arşivi’nin (ERŞA) kullanımına sunulmak üzere Erzurum Kalesini önünde yer alan konağın tahsisi için imzalar atıldı. Törene ayrıca ERŞA’dan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ katıldı.

Erzurum için oldukça önemli olan bu protokole gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür eden ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, 2017 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ERŞA’nın çalışmalarına başlaması adına hizmet binasına kavuşmuş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“ERŞA Bünyesinde Müze ve Arşiv Birimleri Oluşturulacak”

Erzurum tarihi ve kültürüne dair çok sayıda belge, fotoğraf, ses kaydı, film ve benzeri dokümanı gün yüzüne çıkarmak amacıyla böyle bir birimin kurulduğunu aktaran Rektör Bülent Çakmak, köklü tarihi ile oldukça önemli bir kültürel mirasa sahip olan Erzurum’un geçmişiyle buluşması için çalışmalara hız vereceklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen konakta ERŞA bünyesinde müze ve arşiv birimleri oluşturulacak. Müze kısmında Erzurum tarihi ve kültürüne dair görsel materyal ve objeler sergilenecek. Ayrıca bir sanal müze bölümü oluşturulacak. Arşiv kısmında ise Erzurum’a dair tüm kitap ve dergiler bir araya getirilip araştırmacıların ve halkımızın hizmetine sunulacak. Konakta ayrıca Erzurum tarihi ve kültürüne dair düzenli olarak sohbet toplantıları düzenlenecek” dedi.

Erzurum ve bölgesi için oldukça önemli bir adım atıldığını aktaran Prof. Dr. Bülent Çakmak, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

“Şehrin Tarihine Işık Tutacak”

Bin yıllık tarihi ile kadim bir geleneğe sahip olan Erzurum’a hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tüm paydaşlar ile ortaklaşa çalıştıklarını ifade ederek Erzurum’un kalkınmasına yönelik projeler üretmeyi sürdürdüklerini dile getirdi. Yapılan hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içinde olduklarını aktaran Başkan Sekmen, kentin hafızasını ortaya çıkarmak için başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamında Erzurum Kalesi çevresinde gün yüzüne çıkarılan konaklardan birisini Erzurum Teknik Üniversitesine tahsis ederek bu amaca uygun bir adım daha attıklarını söyledi. ERŞA bünyesinde yürütülecek çalışmaların şehrin tarihine ışık tutacağına yürekten inandığını belirten Başkan Sekmen, yapılan bu iş birliğinin Erzurum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.