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Emniyet Müdürü Aslan’dan İHA’ya veda ziyareti

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.

ERZURUM 09.07.2021, 15:59
Emniyet Müdürü Aslan’dan İHA’ya veda ziyareti
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Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum’da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ve kadim şehir Erzurum’dan güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi.

Türkez, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, Aslan’a Mersin’deki görevinde başarı diledi.
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