Emlak ofisinde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da bir emlak ofisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çaykara Caddesi’nde 8 katlı bir binanın teras katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Emlak ofisi olarak kullanılan dairedeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, teras kattaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ofiste hasar meydana geldi.