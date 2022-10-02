Eğitimci Budak, Aşık Veysel’i Yunus’a benzetti

Milli Eğitim eski Müdürü, Eğitimci Fevzi Budak, Erzurum Türk Ocağında Aşık Veysel’i Yunus Emre’ye benzetti.

Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanlığı güz dönemi ocakbaşı sohbetlerinin ilki, Cumartesi akşamı Baro konferans salonunda yapıldı. ‘Ölümünün 50’nci yıldönümünde Aşık Veysel’ konulu sunumda Fevzi Budak, Veysel Şatıroğlu’nun 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı, Sivrialan Köyünde dünyaya geldiğini, 7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü kaybettiğini anımsattı. Veysel’in hayatının 1930’larda Sivas’ta Milli Eğitim Müdürü olan edebiyatçı Ahmet Kutsi Tecer’le tanışınca değiştiğine işaret eden Budak, Aşık Veysel’in bir dönem Köy Enstitülerinde saz hocalığı yaptığını, 1965’de özel kanunda ozanın maaşa başladığını bildirdi.

Aşık Veysel’in saz çalarak söylediği deyişlerin, ünlü ses sanatçıları tarafından seslendirilmesi ile daha çok tanındığını vurgulayan Fevzi Budak, Yunus Emre’nin 700 yıl önceki felsefe ve fikirlerini 700 yıl sonra Aşık Veysel’in devam ettirdiğini ifade etti. Bu görüşü Bahtiyar Vahapzade ve Ahmet Kabaklı’nın dile getirdiğini ve kendisinin de bunu benimsediğini anlatan Budak, Aşık Veysel’in Cumhuriyete, Atatürk’e gönülden bağlı olduğuna söyledi. Halk ozanları Yaşar Reyhani ve Mahsuni Şerif’in Veysel’den sonra geldiğini savunan Fevzi Budak, sade ve yalın bir Türkçe kullanan Aşık Veysel’in şiirlerinde vatanseverlik, barış, sevgi, kardeşlik ve hoşgörüye önem verdiğini sözlerine ekledi.

Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcileri arasında yer alan Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılında UNESCO tarafından anma programına alındığını kaydeden Fevzi Budak, sohbet sırasında Aşık Veysel’in “Sordum Erzurum’un Dumlu dağına/ Niçin akar gözlerinin yaşları?”, “Dostlar beni hatırlasın”, “Beni hor görme gardaşım/ Sen altınsın ben tunç muyum”, “Türküz türkü çağırırız”, “Güzelliğin ön para etmez/ Bu bendeki aşk olmasa”, ”Uzun ince bir yoldayım/ Gidiyorum gündüz gece”, “Dost dost diye nicesine sarıldım /Benim sadık yarim kara topraktır”, “Ben giderim adım kalır/ Dostlar beni hatırlasın” şiirlerini de ezberden okudu.

Eğitimci Fevzi Budak’ı sunumundan dolayı kutlayan Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Avukat Nizam Işık, Ocakbaşı programlarının her cumartesi günü devam edeceğini belirtti.