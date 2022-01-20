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Eczacılar hızlı destek programı konusunda bilgilendirildi

KOSGEB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Şentürk Çalkınsın ile KOSGEB Erzurum İl Müdürü Umut Tan, Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Caner Güven’ i ziyaret ederek; KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının sağladığı faydalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ERZURUM 20.01.2022, 14:21
Eczacılar hızlı destek programı konusunda bilgilendirildi

KOSGEB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Şentürk Çalkınsın ile KOSGEB Erzurum İl Müdürü Umut Tan, Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Caner Güven’ i ziyaret ederek; KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının sağladığı faydalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette program uygulama esaslarından da bahsedilerek destek hakkında bilgileri de paylaştı. Daha sonra oda üyeleri için yapılan bilgilendirme toplantısına geçildi.

Yapılan sunumda; Destek Programı Detayları; Mikro ve küçük işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması amacıyla, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı başlatıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi;

“İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere; 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü, Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama ara yüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS - ESBİS ve diğer bazı veri tabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir.

Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden mikro ve küçük işletmelerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir. Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza edildiği ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; mikro ve küçük işletmeler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan mikro ve küçük işletmelerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir.”

Erzurum Eczacılar Odası Başkanı Caner Güven ise destekten uygun şartları taşıyanların faydalanmasını teminen gerekli olan tüm çalışmaları işbirliği içerisinde yürüteceklerini belirterek ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

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