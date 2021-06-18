Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti.

Beraberinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu ile birlikte Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır bir süre görüştü.

Heyetin Atatürk Üniversitesi ve Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacağı belirtildi.