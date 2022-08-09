DHMİ Temmuz ayı Erzurum verilerini paylaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı 2022 Temmuz ayı verilerini paylaştı. 2021 yılı Temmuz ayına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 15, ticari uçak seferi sayısı yüzde 9, taşınan yük miktarı yüzde 12, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 19 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 3 bin 909 iç, 105 dış hat üzerinden olarak toplam 4 bin 14 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 14 oranında arttı, dış hat sefer sayısı artış oranı yüzde 72 oldu. Toplam uçuş sayısı ise yüzde 15’lik artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılı Temmuz ayında 3 bin 442 iç, 61 dış, toplam 3 bin 503 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 495 bin 152 dış hatta 6 bin 118 toplam 501 bin 270 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılı Temmuz dönemine göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 19, dış hatlarda yüzde 217 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 19 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 417 bin 806, dış hatta ise bin 928 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2022 Ocak - Temmuz döneminde il havalimanından 3 bin 70 iç, 35 dış hatta olarak toplam 3 bin 105 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 8, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 133 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 9 oldu. 2021 Temmuz ayında havalimanından 2 bin 836 iç, 15 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 4 bin 288, dış hatta 44, toplam 4 bin 332 ton yük taşındı. 2022’de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 12 oranında artış gösterdi, dış hatlarda ise yüzde 22 oranında düşüş yaşandı. Toplamda değişim oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2021 yılı Temmuz ayında iç hatta 3 bin 838, dış hatta ise 36 ton yük taşınmıştı.