DAP Bölge Kalkınma İdaresi, üretime yönelik projeleri destekliyor
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ, BÖLGENİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMEK AMACIYLA TARIM, HAYVANCILIK, ENERJİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELERİ DESTEKLEYEREK BÖLGENİN KALKINMASINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Bölgenin potansiyelini harekete geçirmek amacıyla tarım, hayvancılık, enerji, sosyal ve kültürel projeleri destekleyerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Bulanık’ta üretilen çiğ sütün, uygun koşullarda toplanması, sistem altyapısının geliştirilmesi için DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Erzurum’da imzalanan protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cem Canol imzaladı.
Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Soğuk Süt Zinciri Projesi”, DAP İdaresi’nin 2020 yılı “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenecek. Proje kapsamında, kurulmuş olan 7 süt toplama merkezinin çevre düzenleme işi yapılacak ve 3 adet yeni köye süt toplama merkezi kurulumu gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Bulanık ilçesinde üretilen sütün uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak, fiyat istikrarı, istihdam ve ihracatı artırma projenin hedefleri arasında yer alıyor.
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