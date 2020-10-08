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Dadaş, kuvvet çalıştı

MİLLİ MAÇ ARASI NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA, BB ERZURUMSPOR, ÜÇ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BU SABAH ÇALIŞMALARINI FITNESS SALONUNDA YAPILAN KUVVET ANTRENMANIYLA SÜRDÜRDÜ.

ERZURUM 08.10.2020, 13:44
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Dadaş, kuvvet çalıştı

Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, BB Erzurumspor, üç günlük iznin ardından bu sabah çalışmalarını fıtness salonunda yapılan kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

BB Erzurumspor, Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda Trabzonspor ile bir hazırlık maçı yapacak. BB Erzurumspor’da futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

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