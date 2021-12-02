banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü

Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Avrupa Şampiyonalarında başarı elde eden Kadın ve Erkek Milli Takımlarının sporcularıyla bir araya geldi. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı da yer aldı.

ERZURUM 02.12.2021, 13:10
Curling milli takımı sporcuları Atatürk Üniversitesinde

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Avrupa Şampiyonalarında başarı elde eden Kadın ve Erkek Milli Takımlarının sporcularıyla bir araya geldi. Ziyarette Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı da yer aldı.

Norveç’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Klasmanında şampiyon olarak A Klasmanına yükselerek Dünya Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazanan Erkek Curling Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası A Klasmanını 7. sırada tamamlayarak Dünya Şampiyonasına doğrudan gitme hakkı kazanan Kadın Curling Milli Takımı sporcuları Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Birçok branşta olduğu gibi Curling milli takımının da çoğunluğunu Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Bayrağını göndere çekerek gurur kaynağı olan sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik etti. Atatürk Üniversitesinin yer aldığı her kulvarda başarıyı hedeflediğini belirten Rektör Çomaklı, akademik çalışmaların yanında öğrencilerin toplumsal bilincini ve takım ruhunu artırmaya yönelik kültürel ve sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini, bunun sonucu olarak da öğrencilerin birçok açıdan kendisini geliştirmiş bireyler olarak üniversite eğitimlerini tamamladıklarını söyledi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi ağırlıklı öğrencileri Curling Milli Takımlarında görmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Çomaklı, önümüzdeki süreçte yer alacakları turnuvalarda tüm sporculara başarılar diledi.

Avrupa’nın En İyi 10 Takımı Arasında Yer Aldılar

Erkek Curling Milli Takımının Ocak ayı içerisinde Finlandiya’da yapılacak Dünya Şampiyonası Elemelerine katılarak Dünya şampiyonası kotası için yarışacağını ifade eden Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, ilk iki sırada yer almaları durumunda Amerika’da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde edeceklerini söyledi. Kadın Milli Takımının ise, 19-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada’da yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonasına katılma hakkı kazanan milli takımın Hollanda’da 10 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan olimpiyat elemeleri için ara vermeden Erzurum’da kampa başlayacağını aktaran Başkan Şebin, 2022 Şubat ayında Çin’de yapılacak olan Kış Olimpiyat oyunlarına kota almak için hazırlanan kadın milli takım sporcuları ile karışık çiftlerin hazırlıklara devam ettiği bilgisini paylaştı. Rektör Çomaklı’nın spora ve sporcuya yönelik desteğinin kendilerine de güç verdiğini aktaran Prof. Dr. Şebin, Avrupa’nın en iyi 10 takımı arasında yer alan curling takımlarına yönelik gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7