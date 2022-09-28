Çomaklı, “Vadideki Şehrin Kadınları” programına katıldı

Bitlis’te faaliyet gösteren Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 41 ilden kadın STK başkanlarının katıldığı “Vadideki Şehrin Kadınları” konulu projede 41 ilin kadınları ile Bitlis’te buluştu.

Erzurum’u temsilen toplantıya katılan Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı Bitlis’te ki bu projeye davet eden Derneğin adının Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği oluşundan bir kere daha gurur duyduğunu ve "Bir Başka Cesurdur Bu Coğrafyanın Kadını" başlıklı konferansı sonrası hediyesini sunarken Erzurum KADAMA ile işlenmiş olan ceketi ile sahneye çıktı.

Çalıştay, konferans ve konuk STK’lar ile ilde faaliyet gösteren Kadın STK ların tanışmalarının yanı sıra ’Geçmişten Bugüne Anadolu Kıyafetlerimiz’ temalı Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün koleksiyonundan oluşan Osmanlı ve Selçuklu Kadın kıyafetleri defilesi de beğeni topladı.

Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği nin dört gün süren etkinliği Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans ve panel ile devam etti. Programa Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Genel Sekreter Muhammed Sami Belet, Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan, Bitlis’te ki kadın STK temsilcileri ve 41 ilden gelen kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Çağatay, “Bitlis gerçekten çok güzel bir şehir. Yüzlerce tarihi esere sahip bir şehir. Ormanı ve 6 bin 742 kilometrekarelik bir alana sahip Van Gölü’ne kıyı olan Bitlis, kent merkezindeki kalesi de 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Kadın cinayetinin sıfır olduğu bir şehir. Tabi bu şehir, doğu ve güneydoğunun muzdarip olduğu konu bölgeyi kasıp kavuran terör belası idi. Şükürler olsun ki; sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız arkamızda dağ gibi durdu, bir huzur ikliminde insanlar mutlu mesut yaşadığı şehir haline geldik. Tatvan sahiline gece 12’den sonra giderseniz orada yüzlerce insanın huzur içerisinde gezdiğini görürsünüz. Bizim Ahlatımız var. Kubbet’ül İslam. Dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı Ahlat’ta. Bizim dünyanın en büyük 2’nci krater gölü Nemrut’umuz var, Tatvan’ımız var, ilim şehri Hizan’ımız var, Mutki’miz ve Güroymak’ımız var. Kadınlarımızın en büyük sıkıntı çektikleri konulardan biri de ekonomik konulardı. Onu da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikalarımız ile çözdük. 2018 yılında geldiğimizde bin 400 çalışanı olan sektörde bugün 8 bin 500 kişi bu fabrikalarda çalışıyor. Yol üzerinde yapılan fabrikaların da faaliyete geçmesi ile yaklaşık 15 bin insanımızı iş sahibi yapmış olacağız” dedi

Selçuklu’dan Osmanlı’ya Kadın Kıyafetleri

Nene Hatun Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Ferahdiba Zeydan ise farklı illerden gelen kadın derneklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle dedi, “Rize de başlayan ve farklı illerde de uygulanan, kadınlarımızın tanışıp, kaynaşıp tecrübe paylaşımında bulunduğu etkinlik ’Batıdan bakıldığında Bitlis’i tanımayanların gönül rahatlığı ile bugün burada buluştuğu bir etkinlik oldu. Artık bölgeye geldiğinizde huzur içinde gezilebilecek yerleri gezebilirsiniz. Huzurun sağlanmasında emeği geçenlere ve buraya kadar gelerek bizlere destek olan kadın derneklerimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından Selçuklu’dan Osmanlı’dan , günümüze kadar gelen kadın giyim modelleri ile mankenlerin yaptıkları defile göz doldurdu. Program sonunda projeye destek verenlere çeşitli hediyeler verildi ve plaket takdimleri yapıldı.

Programın akabinde tarihi yerler, Ahlat, eski Bitlis, Nemrut Gölü, Selçuklu Mezarlığı, Bitliste ki Abdurrahman Gazi Türbesi, El Ensari Hz leri (Eyüp Sultanın kardeşi), seyir tepesi gibi görülmeğe değer yerleri kapsayan şehir tanıtım gezisi yapıldı.