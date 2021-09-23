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Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü

Geçtiğimiz hafta sonu bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni ile Erzurum’un tanınmış ailelerinden Cindilli ailesinin oğulları Ömer Cindilli ile Çevik ailesinin kızları Nurdan Çevik, dünya evine girdi.

ERZURUM 23.09.2021, 15:07
Cindilli ve Çevik ailelerinin mutlu günü

Geçtiğimiz hafta sonu bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni ile Erzurum’un tanınmış ailelerinden Cindilli ailesinin oğulları Ömer Cindilli ile Çevik ailesinin kızları Nurdan Çevik, dünya evine girdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın nikahını kıydığı çiftin, şahitliklerini ise AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte Erzurum Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Yusuf Cindilli yaptı.

Nikah töreninin ardından AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, genç çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunarak, çifte aile cüzdanını verdi. Daha sonra davetlilerin alkışları eşliğinde gelin ve damat ilk dansı yaptı. Erzurum geleneklerinin yaşatıldığı düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi.

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