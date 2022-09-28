Çat Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor

Çat Belediyesi ilçede ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce birçok proje ile ismini duyuran Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ’’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ Projesini hayata geçirdi.

Çat Belediyesi temel belediyecilik faaliyetleri icra etmenin yanı sıra Kültür- Sosyal işlerde de önemli hizmetlere imza atmaya devam ediyor. Çat ilçesine verdiği hizmetler ve yaptığı çalışmalarla herkesin beğenisini toplayan Başkan Melik Yaşar, samimiyet, güleryüz ve mütevazi kişiliğiyle gönüllerde taht kurmayı başarıyor. Yediden yetmişe herkesi kucaklayan Başkan Yaşar, ilçede yaptığı başarılı çalışmalarla halkın yüreğine dokunarak gönül belediyeciliğini yürütüyor.

’’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ Projesiyle yeni doğan bebeklere belediyenin ilk hizmeti ile tanıştırdıklarını belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar şu açıklamalarda bulundu; "Belediyeler, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlardır. ’’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ Projesiyle yeni anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantamızı hediye ediyoruz. Bir kez daha yeni anne baba olan hemşehrilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum." dedi

Aileleri ve bebekleri güldüren proje

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ’’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler birimi bünyesinde hayata geçirilen ‘Çat’a Bir Melek, Hoş Geldin Bebek’ vatandaşları memnun etmeyi sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Birimine bağlı ekiplerce, ilçede yeni doğmuş bebekler tek tek tespit edilerek hazırlanan hediye setleri ailelere takdim ediliyor. Güler yüzle aileleri ziyaret eden ekipler aileler tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılanıyor.

Hediyeler başkan amcadan

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın ilçede sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı ‘’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ projesi ilçenin göz bebeği oldu. Her kesimden vatandaşa ortaya koyduğu projelerle hitap eden Belediye Başkanı Melik Yaşar özellikle çocuklar tarafından çok seviliyor. Çocukların ‘Başkan Amcası’ olarak da anılan Başkan Yaşar, yeni doğmuş bebekleri de unutmuyor.

Bebeklere Başkan amcalarından olan hediye setleri takdim edildi. Aileler ise Başkan Melik Yaşar’a ‘’Çat’a Bir Melek, Hoşgeldin Bebek’’ projesinden dolayı teşekkür ettiler.