Büyükşehir’in Arama ve Kurtarma Timi 7/24 görevinin başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğu Su Üstü ve Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 7/24 görevini başarıyla ifa ediyor. 2016 yılından beri kurulduğu günden bu yana her türlü doğal afet, sel, arama ve kurtarmada etkin görev yapan SAK Timleri, baraj ve göletlerde eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Zodyak botları başta olmak üzere dalgıç kıyafetleri ve birçok teknik ekipmana sahip olan SAK Timleri, sadece Erzurum’da değil Doğu Anadolu Bölgesi’nde de aktif görev yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan SAK Timi, eğitim çalışmalarını Tortum Gölü, Demirdöven, Ayvalı ve Çat barajlarında yürütüyor.

“Her türlü ekipman ve donanıma sahibiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kurum olarak her türlü ekipman ve donanıma sahip olduklarını söyledi. Başkan Sekmen, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’mız bünyesinde 2016 yılında Su Üstü ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’ni kurduk. Bu birimimiz her türlü doğal afet ve kurtarmada aktif görev yapmaktadır. Şuan eğitimleri devam eden arama ve kurtarma ekiplerimiz ilçelerde de diğer İtfaiye birimlerimize eğitimler vererek çalışmalarına devam ediyor. İlçelerimizden bazılarına eğitim sonrası Zodyak Botları teslim ediyoruz. Şuan merkez ve ilçelerimizdeki İtfaiye teşkilatlarımız sel ve benzeri doğal afete müdahalede gerekli bütün eğitim ve teçhizata sahiptir. İtfaiye teşkilatımızı çağın bütün gereksinimlerinden yararlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.