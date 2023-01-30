Büyükşehir kışla mücadelede de 7/24 görevinin başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşlardan tam not aldı.

Hafta sonu gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Büyükşehir’e bağlı ekipler, yapılan planlama doğrultusunda kolları sıvarken, şehir merkezindeki tüm ana ve ara arterler kısa sürede kardan arındırıldı. Kent merkezi ve kırsalda görev yapan ekipler, bir yandan kar kaldırma çalışması yaparken, diğer yanda da yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba sarf etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, kışla mücadele planlamasını daha kış sezonu başlamadan yaptıklarını anımsatarak, “Hangi ekibimizin nerede hangi çalışmayı yürüteceği zaten önceden belirlenmiş durumda. Üstelik ekiplerimiz karla mücadele çalışmasını yürütürken, kar yağışının durmasını bile beklemedi. İş makinelerimiz ulaşım ağlarının tamamında kar yağışının devam ettiği hallerde bile görev yaptı. Dolayısıyla kışla mücadele sürecinde ne vatandaşımız, ne de sürücülerimiz en küçük bir aksaklıkla karşı karşıya kalmadı. Ana arterlerin kardan arındırılması bir yana bağlantı ve grup yollarında bile ekiplerimiz yoğun bir mesai yaptı” şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen, 15. Araç Filosu ile birlikte kışla mücadelede araç ve ekipmanların da artırıldığını ifade ederek, “1000 iş makinemiz, diğer ekipmanlarımız ve 1500 personelimizle kışla mücadeleye daima hazırız” kaydını düştü.