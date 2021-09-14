Bölge var olan potansiyeliyle kalkınacak

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilere seyyar süt sağım makinesi dağıtılması amacıyla protokol imzalandı.

Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında DAP BKİ tarafından yüzde 80 hibe ile desteklenecek protokol kapsamında, ilçede süt sığırcılığı yapan 35 üreticiye süt sağım makinesi dağıtılacak.

Protokolü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Sari Erzurum’da imzaladı.

Protokolle, süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin süt sağımını daha verimli, hijyenik ve modern bir şekilde yapmalarını sağlamak, hastalık riskinin minimum seviyeye çekilerek kaliteli bir süt üretimi meydana getirmek ayrıca hayvanın meme sağlığını korumak amaçlıyor.

DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yüzde 80’i DAP tarafından yüzde 20’si ise eş finansmanla desteklenecek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bölgesel kalkınmanın yerelde, ülke kalkınmasının ise Bölgesel kalkınmayla sağlanacağını ifade eden Demirdöğen, bunun da ancak üretimle sağlanacağını söyledi.

Projenin, hayvancılık ile uğraşan halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini ifade eden Maden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Sari, İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için çalıştıklarını ifade ederek, bu sayede hijyenik süt üretiminin fazla zaman harcamadan kazançlı bir üretim yolunu açan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na teşekkür etti.