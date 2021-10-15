Bilim Fest için imzalar atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “Bilim Fest” etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba katıldı.

ETÜ ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenecek etkinlik, 27,28 ve 29 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca sürecek. Etkinliğin ilk ayağını oluşturan deney ve atölye çalışmaları Bilim Erzurum merkezinde yapılacakken, drone yarışları ise ETÜSEM öncülüğüne üniversite kampüsünde gerçekleştirilecek. Etkinliğin son gününde ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Miting ve Toplantı alanında konserler verilecek.

İmza töreninin ardından protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehrimize katma değer sağlayacak böylesine önemli bir projede tekrar bir araya gelmekten dolayı oldukça mutluyuz. Gelişmiş teknik altyapımız, laboratuvar imkanlarımız ve modern kampüs alanımızla Bilim Fest’in en güzel şekilde geçmesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız” şeklinde konuştu.

Bilim Fest’in bölgesel bir bilim festivali olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen ve ülkemizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2021’in bir benzerinin Erzurum’da yapılmasının şehrimiz ve bölgesi için oldukça faydalı olacağına gönülden inanıyorum” dedi.