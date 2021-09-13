BBP Genel Başkanı Destici’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Olağan Kongresine Katılmak üzere Erzurum’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Destici’ye Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi vererek üniversitenin Erzurum ve bölge insanına sunduğu hizmetlerden bahsetti.

Özellikle tarım ve hayvancılık ile sağlık sektöründe Doğu Anadolu Bölgesine önemli hizmetler verildiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, üniversitenin bilimsel ve teknolojik imkânlarının daima halkın hizmetine yönelik doğru yöntemlerle kullanıldığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin gerek öğrencileri ve gerekse akademik alt yapısı ile şehrine, bölgesine ve ülkesine en faydalı kurumlardan biri olduğuna işaret eden Mustafa Destici ise şehirlerin sosyo-ekonomik açıdan gelişebilmeleri için üniversitelere daima ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kadim şehir Erzurum’un sıcak insanıyla bir araya gelmekten de memnuniyet duyduğunu söyleyen Destici, misafirperverliği için Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.