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BB Erzurumspor ilk etap kampını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

ERZURUM 19.07.2021, 11:22
BB Erzurumspor ilk etap kampını tamamladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren mavi beyazlılar dün Palandöken Yüksek irtifa Kamp merkezinde kamp yapan Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçı ile ilk etap çalışmalarını noktaladı.

Lig öncesi bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarını da kendi tesislerinde devam ettirecek.

Teknik Direktör Erkan Sözeri ve Sportif Direktör Muzaffer Bilazer iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, yapılacak 2-3 takviye ile lige hazır hale geleceklerini belirttiler.
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