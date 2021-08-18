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BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor ligin 2. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

ERZURUM 18.08.2021, 16:05
BB Erzurumspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor ligin 2. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ligin 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi Bursaspor’u Kazım Karabekir Stadyumunda ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde sürdüren dadaşlar taktik ağırlıklı çalıştı.
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