TAF tarafından düzenlenen ve Erzurum GSİM’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bayrak yarışları nefes kesti. 7 şehirden 100’ün üzerinde atlet yarışlarda ter döktü.

Erzurum’da atletler bayrak yarışlarında ter döktü. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayrak yarışlarına Erzurum’un yanı sıra Kars, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Bitlis ve Muş gibi illerden 100’ün üzerinde atlet katıldı. Nefes kesen yarışlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tartan Pistinde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan da kıran kırana geçen yarışları izledi. Yarışlar 5x60, 5x80, 4x100 ve 4x800’ün yanı sıra sağlık topu fırlatma, gülle atma ve uzun atlama branşlarında sporcular dereceye girmek için yarıştı.

TAF tarafından düzenlenen bayrak yarışlarının 7 farklı ilde aynı anda yapıldığını ifade eden Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Erzurum’da güzel bir yarış organize ettiklerini belirterek, “Doğu Anadolu Bölgesinden Erzurum, Kars, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Muş’tan atletletler katıldı. Burada amaç sprint branşında yeni yetenekler bulup olimpiyatlara hazırlamak” şeklinde konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yarışlarda dereceye giren sporculara madalya verdi. İl Müdürü Taşkesenligil, “Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar’a yarışları ilimize verdiği için teşekkür ediyorum. Burada derece elde eden tüm atletleri tebrik ediyorum. Hepiniz çok güzel yarışlar çıkardınız. Antrenörlerinizi ve sizleri kutluyorum” diye konuştu.

Bu arada dereceye giren takımların madalyalarını ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses verdi.