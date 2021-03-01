Başkan Sunar: “28 Şubat bir zulüm dönemi olarak hep hatırlanacaktır”

Palandöken Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Muhammet Sunar başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 28 şubat sürecine ilişkin bir konuşma yapan Başkan Sunar, “Milletin manevi değerleriyle oynayanlar, mukaddesatına dil uzatanlar, inanan kesimi hakir görenler ebediyen nefretle anılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönüllerini birleştirip milli ve manevi diriliş sürecini başlatarak 28 şubat zulmüne dur diyenler ise şükranla yad edilecektir” dedi.

Başkan Sunar 28 Şubat’ı değerlendirdi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrencilerin okullarından atılmasına neden olmuş 28 Şubat sürecinin 24. Yılı dolayısıyla Palandöken Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis toplantısında bir konuşma yaptı.

Başkan Sunar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, kararlılığı ve azmiyle 28 şubatla tarihimize düşürülmek istenen kara leke silinmiş, inanç, düşünce özgürlüğü hakim hale getirilmiş, milletimiz için yeni, temiz ve bir ak dönem başlamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasiye, insan hak ve değerlerine saldırıyı merkezine almış zihniyet tarafından sürecin yönetildiğini belirten Başkan Sunar, “28 Şubat’tan bugüne büyük bedeller ödeyerek geldik. Daha önce gençlerle yaptığım bir söyleşide de paylaşmıştım. Avukatlık mesleğimin ilk yıllarıydı, şöyle bir arşivi karıştırınca gördüm ki yazdığım dilekçelerin büyük bölümünü 28 Şubat mağdurları oluşturuyor. 28 Şubat karanlık bir süreç. İnanç sahiplerine, İmam Hatiplilere, başörtülülere insafsızca saldırıların yapıldığı karanlık bir süreç. O dönemde doktorluk hayaliyle yanıp tutuşan Tıp son sınıf öğrencileri, okulu bırakmak zorunda kaldı. İmam Hatipli öğrencilerin üniversite hayalleri söndürüldü. Bin yıl sürecek dedikleri bu acı dolu günler, Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle bertaraf edildi. AK Parti iktidarları bu karanlık zihniyetin karşısında dimdik durdu. Nihayetinde artık ülkemiz gündemi, ülke menfaatine zerre katkı sağlamayacak konularla meşgul edilmiyor. Bugün artık ülke gündeminde savunma sanayide aldığımız mesafe var, üretim var. Bilim var Teknoloji var. ‘Eller aya biz yaya!’ sözü tarih oldu. Aya gidiyoruz artık aya. Bu kazanımları muhafaza etmeliyiz. Bu kazanımları sağlayan iktidara, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada sahip çıkmak birinci vazifemizdir” diye konuştu.