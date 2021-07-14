Başkan Kaylı’dan 15 Temmuz mesajı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Kaylı, “15 Temmuz, darbelerle ve muhtıralarla bu milletin iradesini zincirlemeye çalışanların giriştiği hain bir kalkışmaydı. Bu kalkışmayı gerçekleştirenlerden hesabı ise yine bu millet sordu” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği o gece Türkiye’de insanları sokağa dökülen ilk şehrin Erzurum olduğunu hatırlatan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, sergilenen bu duruşun neredeyse tüm ülkeye örnek olduğunun altını çizdi. Erzurum’un tarih boyunca hep ilklere imza attığını ve tarihin akışını değiştirdiğini dile getiren Başkan Kaylı, “15 Temmuz’da alçak terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine karşı sergilediği duruşla Erzurum adeta milli direncin işaret fişeği olmuş ve farkını bir kez daha ortaya koymuştur. Erzurum’un Türkiye için taşıdığı anlam ve önem ortadadır. Bu şehir, Anadolu’nun kilididir, muhafaza kapısıdır. Rahmetli Erbakan Hocamız işte bu yüzden Erzurum’u ayrı bir önemsemiş ve Erzurum’a özel bir ilgi göstermiştir. Çünkü bu şehir imanın, inancın ve kararlılığın şehridir. Bunu 15 Temmuz’da bir kez daha göstermiş ve milletimize mihmandarlık etmiştir” diye konuştu.

FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin farklı bir versiyonunun Necmettin Erbakan hükümetine yönelik olarak yürütüldüğünü anımsatan Fatih Kaylı, “Emperyalistler bizi tarih sahnesinden silmeyi hep arzuladı ve hep bunun için çalıştı. Aynı dış güçler merhum hocamızı da hedef almıştı. Milletimiz artık darbelerle yön verilecek, dizayn edilecek bir millet değil. Her türlü melanete karşı göğsümüzü siper edecek kararlılığımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle hain terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyor, 15 Temmuz’da şehit düşen vatan evlatlarımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Allah, milletimize ve devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.