Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı
ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ULUSAL STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE VE FARKINDALIK EĞİTİMİ YAPILDI. İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TÜM BİRİMLERİ, YURT YETKİLİLERİ, GENÇLİK MERKEZLERİ VE GENÇLİK LİDERLERİNİN DE KATILDIĞI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı. İl Müdürlüğünün tüm birimleri, yurt yetkilileri, gençlik merkezleri ve gençlik liderlerinin de katıldığı uzaktan eğitim programıyla gerçekleştirildi.
Uyuşturucu ile Yüksek Mücadele Kurulu tarafından 11 bakanın katılımıyla oluşturulan “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan ve 2018-2023 Uyuşturucu ile mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Erzurum’da eğitimler verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen programa müdürlüğe bağlı yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları, eğitim sorumluları, yönetim memurları, İl müdürlüğü bünyesinde çalışan gençlik liderleri, antrenörler, sportif eğitim uzmanları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, ilçe gençlik merkezi müdürleri, sporcu eğitim merkezleri, Türkiye olimpik eğitim merkezlerinde eğitim gören sporcuların katıldığını belirtti.
Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2020 bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimini Palandöken Sosyal Hizmet Müdürü Bağımlılıkla Mücadele Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Formatörü Arif Aras verdi. Eğitimde, madde, tütün (sigara), alkol, teknoloji bağımlılıkları, bu bağımlılıkların insan, aile ve toplum üzerinde oluşturduğu sağlık başta olmak üzere olumsuzluklar, bunlarla mücadele yöntemleri ile destek alınma yöntemleri anlatıldı.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0