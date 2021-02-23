banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Korsan emlakçılar yandı
Korsan emlakçılar yandı
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
banner448

Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a destek olmaya devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla Aziziye Belediyesi iştiraki olan Ilıca Termal Tesisleri, saha içi reklam mecralarındaki yerini yeniden aldı. Pandemi sebebiyle bilet gelirinden yoksun kalan Erzurumspor için reklam desteği verecek olan Aziziye Belediyesi, mavi beyazlı takımı bu sezon da yalnız bırakmamış olacak.

ERZURUM 23.02.2021, 15:04
Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek

Aziziye Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a destek olmaya devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla Aziziye Belediyesi iştiraki olan Ilıca Termal Tesisleri, saha içi reklam mecralarındaki yerini yeniden aldı. Pandemi sebebiyle bilet gelirinden yoksun kalan Erzurumspor için reklam desteği verecek olan Aziziye Belediyesi, mavi beyazlı takımı bu sezon da yalnız bırakmamış olacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Süper Lig’in tadı ve tuzu olduğunu belirterek, “Erzurumspor’umuz Türk futboluna renk kattığı gibi, aslında bu şehri de ifade ediyor. Bu şehrin takımına olun tutkusunu, armasına olan sevdasını, futbola olan ilgi ve alâkasını temsil ediyor. Dolayısıyla bu güzide kulübün yanında olmak ve ona her türlü desteği vermek, açıkçası hepimizin önceliği olmalıdır” dedi.

Kazım Karabekir’de Ilıca Termal Rüzgarı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynadığı maçları neredeyse hiç kaçırmayan ve Erzurumspor taraftarı olmanın aslında bir ayrıcalık olduğu görüşünü savunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak; Erzurumspor’umuza maddi-manevi her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Belediyemizin iştiraki olan Ilıca Termal tesislerimiz, geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da yine Erzurumspor’umuzu desteklemeye devam edecek. Bu doğrultuda saha içi reklam mecralarındaki yerimizi yeniden aldık ve sezon sonuna kadar yine Dadaş’la birlikteyiz. Takımımıza yürekten başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Erzurumspor Taraftarına Orhan Tarifi

Değerlendirmesinde Erzurumspor taraftarları için özel bir de parantez açan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurumspor Türk futbolu için nasıl ki özel bir anlam taşıyorsa, Erzurumspor taraftarı da bir o kadar büyük ayrıcalık taşıyor. Çünkü yedisinden yetmişine varıncaya kadar Erzurumspor’un her bir taraftarı takımına aşkla bağlı çok geniş bir aileyi teşkil ediyor. Altını hususen çizmek gerekirse; hiçbir takımın taraftarı Erzurumspor taraftarı kadar fedakâr, vefakâr ve cefakâr değildir” vurgusunda bulundu.

“Başkan Sekmen’in payı çok büyük”

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geldiği noktada çok büyük bir emek ve pay sahibi olan Onursal Başkan Mehmet Sekmen’e de teşekkür eden Başkan Orhan, “Mehmet Sekmen başkanımız, ruhunda şampiyonluk olan bu şehre öyle bir takım kazandırdı ki, şampiyonluk sevincini hepimize hem de üst üste yaşattı. Dolayısıyla sayın başkanımızın Erzurumspor için verdiği emekler ve sağladığı destekler, hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19