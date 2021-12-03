Aziziye’de Engelliler Günü buluşması

Aziziye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde rengârenk bir organizasyona imzasını attı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçedeki rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören çocuklar ve gençlerle yapımı yeni tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi.

Özel konuklarıyla masa tenisi oynayan Başkan Orhan, çocuklarla birlikte pasta kesti, hediye dağıttı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen programda birbirinden renkli görüntüler oluşurken, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan çocuklar ve gençlerin Başkan Orhan’a gösterdikleri ilgi ise, görülmeye değerdi.

Birbirinden renkli görüntüler oluştu

Aziziye Belediyesi Meclis Üyeleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel programı, ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklar ve gençlerin Dadaşkent’teki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde buluşmasıyla başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın davetlisi olarak geldikleri merkezde renkli aktivitelere katılan çocuklar ve gençlere aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti. Çocuklarla masa tenisi oynayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü sadece engellilerin hatırlandığı bir gün olarak kabul etmediklerinin altını çizdi.

Orhan’dan kolaylaştırma vurgusu

Asıl engelin, engellilerin hayata tutunma mücadelesine sırt çevirmek olduğunu kaydeden Orhan, “Bizim temel prensiplerimizin başında engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak var. Bu manada ilçemizde yapımını tamamladığımız Engelsiz Yaşam Merkezi, bu amaçla daha birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu özel güne mahsus işbirliği için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nurullah Yavilioğluna da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ise, ilçede engelli bireylere yönelik olarak hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin her birisinin çok büyük sorumluluklar üstlendiğinin altını çizdi. Yavilioğlu, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a da teşekkür ederek, böyle bir merkez ve organizasyonun farkındalık oluşturma adına kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özel pastası kesilirken, Başkan Orhan, Meclis Üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ile birlikte konuklarına çeşitli hediyeler dağıttı.