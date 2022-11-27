Aydemir’den Dadaş Evyap’a vefa

AK Parti Milletvekili Aydemir, 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin tamamlandığı, bütçenin kabul edildiğini belirterek, ‘Ekonomimiz 2023 itibarıyla daha iyi olacak." kaydını düştü.

Aydemir’den Dadaş Değeri Evyap’a Vefa

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erzurumlu İşadamı Fikret Evyap’ı rahmetle anarak, “4 Bin insana iş ve aş sağlayan vatanperverliğin numune ismi Fikret Evyap’ı unutmayacağız. Allah’ın rahmeti üzerine olsun” dedi

Kadına Şiddetle Kararlı Mücadele

Kadına yönelik şiddetle AK Parti iktidarları döneminde kararlı ve etkin bir mücadele verildiği, yasal düzenlemeler ve Kadın hayatını daha da iyileştirici hamle ve yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu alanda AK Parti’nin yaptığı iyileştirmelerin eşi emsali yoktur” diye konuştu.

Aydemir Bilge Kağanı Andı

Türk Tarih ve Dünyasına damga vuran, Göktürk Devlet’inin kurucusu, Orhun Abidelerinin müellifi Bilge Kağan’ı vefatının 1288’inci yıldönümünde rahmetle anan Milletvekili Aydemir, "Bilge Kağan’ın öğretileri var. Bilge Kağan’ın öğretilerini okuduğumuzda daha çok kıvam ve nitelikli hale geliyoruz. Bilge Kağan ’Türk’ten köle olmaz’, ’İki Türk tek düşmana saldırmaz’, ’Atlı bir yaya, yürüyen düşmana saldırmaz’, ’Yalan söylemek yasaktır’, ’Aman dileyene el kaldırılmaz’, ’Kadın ve çocuğa vurulmaz, esir edilmez’ demiş. Bunlara riayet etmeyenlere de ölüm cezası vermiş. Atamızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

‘Telin ediyoruz’

Kadına şiddetin mukaddesata ve insanlığa ihanet olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Kadına el kaldıran, zulmeden, katleden, onu değersizleştirmeye çalışanlar insan olamazlar. Kadına şiddeti telin ediyoruz.‘ dedi.

Ak dönemde hayata geçirilen düzenlemeler’

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının daha da mükemmel hale getirilmesi için AK Parti iktidarları ve Cumhur İttifakı kaydında tarihi adımlar atıldığını belirten Milletvekili aydemir, ‘Medeniyetimiz kadını en zirveye koyuyor. Daha söyle bir tarif geliştiriyor ki, cenneti ayaklarının altına seriyor. Medeniyetimiz böyle bir medeniyet. Dolayısıyla kadına şiddeti aklına getirenin aklına şaşarım.

Biz bakın biz İktidarımız döneminde neler yapmışız özellikle paylaşmak istiyorum. İlk defa biz aile mahkemelerini kurmuşuz. Kadını koruma adına yapmışız. İlk defa Anayasaya ‘kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir’ kavramını koymuşuz. Töre ve namus cinayetine dönük daha önce toleranslı hal vardı, onları biz kaldırmışız bakın. Aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yapmışız. Kadınlar için ‘kadın erkek fırsat eşitliğini’ daha da güçlendirme adına ‘pozitif ayrımcılık’ ilkesini anayasaya derç etmişiz. Elhamdülillah bunlar bizim kadına bakışımızın ne kadar muhkem, ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sahiplenen biz olmuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, liderliğinde biz bunları hep yapmışız. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, inancımız bunu bize zaten mecbur kılıyor. Eğer Müslümansak, eğer Türk Töresine göre hareket edeceksek zaten kadını mutlaka ama mutlaka mübarek bir pozisyon içerisine koyarız. Öyle bakmışız bugüne kadar.’ Dedi.

Kılıçdaroğlu’na Tepki

Milletvekili Aydemir, , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta "vizyon belgesi" açıklayacağını anımsattı. Milletvekili Aydemir, "Onların vizyonu o kadar dar ki görevde yükselme sınavına katılan öğretmenlere bile ’katılmayın’ dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, öğretmenlerimize bir başka hedef vermek yerine sınavı protesto ediyor. Ama öğretmenlerimizin tamamına yakını sınava katılarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifini yerine getirdiler. Öğretmenlerimiz vizyon sahibi, keşke siyasetçilerimiz de böyle olsa." diye konuştu.

CHP’nin heybesinde millete açıklayacakları birikim olmadığını savunan Milletvekili Aydemir, İstiklal Caddesi’nde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırının bile CHP ve HDP tarafından perdelenmeye çalışıldığını söyledi.“Kılıçdaroğlu’nun vizyonuna bakar mısınız?” diyen Milletvekili Aydemir, “Öğretmenlere ‘sınavlara katılmayın’ diyen birinin vizyonundan ne olur?” kaydını düştü.

‘Çelişkilere bakar mısınız?’

Milletvekili Aydemir, “Kılıçdaroğlu’nun özellikle Suriye politikası bağlamında, Esed’le ilgili düştüğü notlar var. 2014 yılında Esed’in katil olduğunu ilan ediyor. Bir başkası, o yıllarda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Şükrü Elekdağ. O da o dönem bizi suçluyor. Esed rejimiyle işbirliği içerisinde olduğumuzu söylüyor, mutlaka ama mutlaka Esed’e mesafe konulması gerektiğini söylüyor. Elekdağ, “AK Parti iktidarı Esad rejimiyle dostluğun esaretinden kurtulup, demokrasi ve özgürlük isteyen Suriye halkının sesine kulak vermeli.” diyor. Ne zaman diyor; Suriye krizi patlak verdiği zaman. Çelişkilere bakar mısınız.’ diye konuştu

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn’un Türkiye’nin güvenlik kaygılarının giderilmesi için Washington’un adım atması gerektiğini söylediğini belirten Milletvekili Aydemir , “Muhalefet PKK-PYD’yi aklarken ABD’liler gerçeği dünyayla paylaşıyorlar” dedi.

Aydemir Ekonomiyi Değerlendirdi

Basın toplantısında, faiz oranlarına da değinen Milletvekili Aydemir, "İlk defa faizde tek haneli bir rakama indik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk bizi buralara getirdi. Piyasalarda bir rahatlama ve huzur var. Ekonomimiz 2023 itibarıyla daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın aylar sonra merkez bankası politika faizini 150 puan daha aşağıya indirdi, ilk defa tek rakamlı bir tek haneli bir rakama düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk budur. Şu anda piyasalarda bir rahatlama var. Bir ferah feza iklim var şu anda. ÖTV ile ilgili açıklanan rakamlar, da toplumda olumlu yansıma buldu. Hep söyledik, burada da altını çizdik, inşallah ekonomi 2023 itibariyle çok daha mükemmel bir hale gelecek. Vatandaşlarımız bunun hane hane ceplerine yansıdığını görecekler ve o ferahlatan o huzurdan istifade edecekler. ‘diye konuştu.

‘Evyap iş dünyasının abide simalarındandır’

Basın toplantısında Erzurum değerlerini gündeme taşımayı sürdüren Milletvekili Aydemir, Merhum İş insanı Fikret Evyap’ın bir dadaş olduğunu, duruşu, yaşam tarzı, iş dünyasına taşıdığı sinerji, üretim ekonomisine verdiği destek ve sağladığı istihdam imkanlarıyla ekonominin abide simalarından olduğunu belirtti.

Milletvekili Aydemir, ‘Şöyle diyor Merhum Fikret Evyap; ‘Bizim davamız Türk Bayrağını, Türk Ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek. Evyap olarak hayalimiz zor rekabet şartlarında ayakta durmak ve büyümeye devam etmek. Türk firması olarak varlığımızı sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da tüm markalarımızla sürdürmek. ‘ Mekanı cennet olsun, onu da hiç unutmayacağız. ‘ dedi.