Aydemir: ‘Milletimiz Cumhurbaşkanımızla iftihar ediyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesinde Türk Milletinin iftihar edeceği fotoğraflara şahit olunduğunu belirterek, ‘Dün öykündüğümüz ülkeler, bugün bize gıpta ile bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımına, tarzına, tavrına saygı duyuyorlar. ‘ dedi.

Aydemir Gündemdeki Gelişmeleri Yorumladı

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri yorumlayan Milletvekili Aydemir, NATO Zirvesinde Türkiye farkına ve dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği özel saygıya dikkat çekti.

‘Türk Milleti Ak Dönemle Birlikte Özüyle Buluştu’

Türk Milletinin AK dönemde özüyle buluştuğunu, bunu en beliğ şekilde ortaya koyduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 13 Haziran 1972’de hakka yürüyen merhum Dündar Taşer’i rahmet ve minnetle anarak, Taşer’in tespitleriyle mili meselelere yaklaşımını kaydetti.

Jandarma Teşkilatına Minnettarız

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Milletvekili Aydemir, Jandarma Teşkilatının önemine işaret ederek, "Terörle mücadelede aldığımız mesafenin altında yatan temel etmenlerden birincisi, en etkili olanı Jandarma’mızın mücadelesidir." diye konuştu.

‘Dündar Taşer Abide Şahsiyetlerimizdendir’

‘Osman Yüksel Serdengeçti kaybını, “Bir ışığın sönüşü, bir dağın yerinden oynayışı, bir fırtınanın dinişi gibi bir ölüm” diye tarif ettiği Dündar Taşer’i ahirete irtihalinin 49’uncu yılında şükran ve saygıyla anıyoruz diyen Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Taşer Tarihimizde bayrak isimlerden birisi.. Hakikaten özel bir şahsiyettir. Çünkü milli ve yerli düşüncenin sembol isimlerinden biridir. Hakkı, adaleti üstün tutan; milletin geleceğini dert edinen ve bu noktada milletin evlatlarının çok daha berrak gelişmiş bir zihin haritası oluşmasında öncü olan müstesna bir simadır. Allah gani gani rahmet eylesin. ‘ dedi.

Aydemir, Taşer’in Tespitlerini Paylaştı

Taşer’in ‘Meseleler’ de vurguladığı tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘ Diyor ki; ‘Milliyetinden kopmuş, özünü yitirmiş taklit için doğudan batıdan garabetler arayan zavallılara Türkiye’nin istikbalini bırakmamak gerekir.’ Taşer bu kaydı düşmüş. Aynen öyle, özünden kopmuş birileri siyasete duhul etmişse, siyasetin içine girmişse, bunları çok iyi görmek lazım ve bunlara milleti yönetme noktasında bir kapı açmamak lazım. Aziz Milletimizde zaten bunu yapıyor. Seçimlerde böylelerine çok net biçimde tavır koyuyor. Dündar Taşer’i bu berceste kaydından dolayı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. ‘ mesajını verdi.

Aydemir’den Öze Dönüş Mesajı

Taşer’in, ‘Batıda olana özenme yüzünden, biz de özümüzde bulunanı idrak edemez olduk. ‘ vurgusunu dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Yani batıya öykünmenin dışında bir şey olmadı belli bir süre içerisinde. Kendimize döndüğümüzde çok daha özel bir cevherin olduğunu görebiliyoruz. Nitekim bunun en mütebariz hali sayın cumhurbaşkanımızın tavrı, tarzıdır. NATO zirvesinde göğsümüzü kabartan iftihar edeceğimiz fotoğraflara şahit olduk. Bütün dünya liderleri, dünya ülkelerini yönetenler sayın cumhurbaşkanımızla özel sohbet edebilmek, özel görüşmeler yapabilmek için hususi gayretler sarf ettiler. Ülkemizin 19 yılda aldığı mesafeden dolayı, gelişmiş dünya ülkeleri daha önce gıpta ile baktığımız, öykündüğümüz ülkeler şimdi tam tersi bir halde bize öykünüyorlar. Bize, sayın cumhurbaşkanımızın yaklaşımına, tarzına tavrına saygı duyuyorlar. ‘ diye konuştu.

Fikir, İnanç Ve Teşebbüs Hirriyetleri

AK Parti iktidarlarıyla birlikte Türkiye’de fikir, inanç ve teşebbüs hürriyetlerinin hakim hale getirildiği, sivil inisiyatifin güç kazandığını belirten Milletvekili Aydemir, ülkedeki dernekleşme yoğunluğuna değinerek, ‘Dernekler sivil yapıyı ifade eder. Taleplerinizi dile getirme adına sivil inisiyatifin çok esaslı bir damarıdır. AK anlayışın özellikle dernekler mevzuunda söyleyecek çok şeyi vardır. Biz bu alanda, daha önce çok sınır tahdit getirilmişken, biz geldikten sonra sivil inisiyatifin önünü açtık, insanlar sivil yapıyı oluştursunlar, sivil inisiyatifi kurumsallaşmış hale getirsinler diye bu alanda da ciddi bir açılım yaptık. Bunun sonrasındadır ki, şimdi çok sayıda derneğimiz hayat buluyor. Onlar toplum adına, söz söyleme sadedinde çok özel yer alıyorlar. Bizde siyasetçiler olarak da bundan çok memnunuz. Bu yapıları istismar etmemek lazım. Bu yapıları milletin faydası için kullanmak lazım.‘ kaydını düştü.

‘Gurur duyuyoruz’

Basın toplantısında Jandarma Teşkilatının 182’inci kuruluş yıldönümü gururunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Jandarmamız gözbebeği bir kurumumuz. 182’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Geldiğimiz noktada terör yer ile yeksan edilmiş durumda. Allah’ın izniyle çok yakın zamanda terör ülke gündeminden bütünüyle çıkacaktır. Zaten bu yüzdendir rahatsızlık, ülkemize yönelik dışarıdan ve içerden dışarıya bağımlıkları olanların feveranları, kudurganlıkları bu sebeptendir. Jandarma Teşkilatımızı canı yürekten tebrik ediyoruz. Başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin Paşa olmak üzere, bu müstesna kuruluşa hizmet eden bütün üst düzey komutanlarımızı, erinden en üst kademesine kadar bütün askerlerimizi yüreğimizle tebrik ediyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.’ dedi.