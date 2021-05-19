Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız abide bir liderdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız ülkede değil dünyada da ufuk açan abide bir lider, küresel vicdanı uyandıran eşsiz bir devlet adamı olduğuna işaret ederek, Ona yönelik iftiralar ve çirkin yakıştırmalarda bulunanlara ‘’ Buna milletimiz ’ağzın kurusun’ diye cevap verir. ‘ dedi

‘Telin ediyorum’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Meral Akşener’i bu sözlerinden dolayı telin ediyor ve kınıyorum. Bu, bir Türk siyasi parti liderine yakışmamıştır." diye konuştu

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

‘Bu nasıl bir vicdansızlıktır? ‘

Milletvekili Aydemir, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i dinlerken utandım, sıkıldım, ’bu, muvazenesini ve dengesini kaybetmiş’ dedim. Eğer muvazene yerinde olsa bu lafları söylemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza bühtanın en doruk ve pespaye hali budur. Buna milletimiz ’ağzın kurusun’ diye cevap verir. Böylesine bir lideri nasıl Netanyahu ile bir araya getirirsin? Bu nasıl bir vicdansızlık ve merhametsizliktir?" diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek varken’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Sofi Nurettin"in etkisiz hale getirildiğine yönelik açıklamalarını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Sofi Nurettin" diye bir teröristin yok edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanına teşekkür etmek varken, böyle bir beyanat vermenin, bu teröristin yanında olmak anlamına geldiğini belirtti.

Aydemir’den Çifte Standart Vurgusu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, "Sofi Nurettin" ve diğer terör örgütünün sözde yöneticileriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını gösteren Milletvekili Aydemir, "Sofi Nurettin, binlerce insanımızın kanında parmağı olan imansız bir vatan hainidir. Bir taraftan ’Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapacağım’ diyeceksiniz diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira edeceksiniz. ‘ dedi.

‘Cumhurbaşkanımız, Ayasofya’yı secde zemini yapandır’

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız, Ayasofya’yı secde zeminine dönüştüren bir isimdir. Bu millete çukur kazanları, çukurlara gömen bir isimdir. Kürtleri, PKK zulmünden kurtaran bir isimdir. Sen nasıl böyle bir iftira atarsın? Netanyahu denilen adam, insanlık düşmanı bir insandır. Akşener, resmen aklını başka yere kiraya vermiştir. Selahattin Demirtaş ile yürüme ve birlikte kahvaltı yapma hesabı yapacaksınız, sonra Sofi Nurettin’i yok eden Cumhurbaşkanımıza iftira atacaksınız." dedi

Milletimiz İftiralara Tepki Veriyor

Milletvekili Aydemir, anketlerde İYİ Parti’nin dibe doğru gittiğinin ortaya çıktığını, bu nedenle de Akşener’in ipe sapa gelmez iftiralarla Cumhurbaşkanına saldırdığını söyledi. Milletvekili Aydemir, "Milletimiz bunu görüyor. Meral Akşener’i bu sözlerinden dolayı telin ediyor ve kınıyorum. Bu, bir Türk siyasi parti liderine yakışmamıştır. Bu ifadelere ülkücüler ve yüreğinde iman kıpırtısı olan bütün milletimiz tepki verecektir." ifadesini kullandı.

Esnafa Yönelik Destekler

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik destek ve hibe müjdelerini paylaşan Milletvekili Aydemir, alınan tedbirler ve verilen destek menşeli ekonomik kararların millette derin bir memnuniyet uyandırdığı belirterek, CHP ve ortağı olan irili ufaklı partilerin inkar, iftira ve yalanlarına işarette bulundu.

Aydemir’den Erzurum Daveti

Basın toplantısının son bölümünde Müzeler Günü dolayısıyla bir kayıt düşen Milletvekili Aydemir, Erzurum’un tarih ve kültür varlığı bakımından eşsiz değerler barındırdığı, bu tarihi görkemin Türkiye’de yalnızca 3 ilde bulunan ve 40 milyonluk yatırımla hayat bulan Erzurum Kongre ve Resim Heykel Müzesinde sergilendiğini hatırlatarak, ‘Ayağı Erzurum’a düşen herkesi bu eşsiz mekanlara bekliyoruz. ‘ dedi.