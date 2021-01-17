banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi
Erdoğan: Sen mikrofonu vekilimize ver
Erdoğan: Sen mikrofonu vekilimize ver

Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İman varsa imkan da vardır’ hakikatinin salgın sürecinde bir kez daha kaydedildiğine dikkat çekerek, zorunlu kısıtlamalar, baş gösteren sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen Erzurum’da yatırım ortamı performansında yükselişin devam ettiğini belirtti.

ERZURUM 17.01.2021, 11:39
2
Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İman varsa imkan da vardır’ hakikatinin salgın sürecinde bir kez daha kaydedildiğine dikkat çekerek, zorunlu kısıtlamalar, baş gösteren sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen Erzurum’da yatırım ortamı performansında yükselişin devam ettiğini belirtti.

2021 Yılı Yatırım Programı

Milletvekili Aydemir, 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde Erzurum’un yine en fazla yoğunlaşılan ve hayata geçirilecek proje sayısının en yüksek sayıda olduğu iller arasında yer aldığını açıklayarak, kırsal kalkınmadan şehirciliğe, ulaşım ve bilişimden sağlık ve eğitime, spordan turizme kadar her alanda ilin yatırımda cazibe merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı.

‘Ameller niyetlere göredir’

Milletvekili Aydemir, Erzurum’un hizmetler sektörü yanı sıra ekonomik iş ve yatırım sayısı düzeyinde dikkat çekici bir artış süreci yaşadığını aktararak, ‘Ameller niyete göredir’ hadisi şerifi bizim ülke, bölge ve ilimize yaklaşımımızın kaydıdır. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor. Erzurum’un kendi beşeri ve ekonomik değerleri üzerindeki yükselişinin sırrı budur. ‘ dedi.

Aydemir İlçe Çalışmalarını Sürdürdü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum alan çalışmalarını Oltu, Tortum, Uzundere, Aziziye ve kent merkezinde sürdürdü. İlçelerde 2021 yılı vizyonu çerçevesinde yatırım çalışmalarının ele alındığı ziyaretlerde, vatandaşların beklentileri, salgın sürecindeki gelişmelere yönelik tespitleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abidevi Devlet Adamlığı

Yüksek sosyo ekonomik ahenk ve ritmin, salgının olumsuzluklarına rağmen artarak yaşama aksettirildiğini, vatandaşın gündelik hayatında aksama olmaması için ciddi önlem ve tedbirler alındığı, çalışanlar ile esnaf ve sanatkar kesiminin sosyal koruma kalkanıyla desteklendiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Sürecin başarıyla yönetilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve abidevi devlet adamlığının eseridir. ‘ dedi.

‘TÜRKİYE İÇİN DURMAK YOK, YOLA DEVAM’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgın sürecinde de eşsiz bir yönetim üslubu ve ufuk belirleyiciliğiyle Türkiye’yi Dünya’da gıpta ile bakılan bir ülke konumuna kavuşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz yatırımlarla, ‘durmak yok, yola devam’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda pozitif bir süreç yaşıyor’ paylaşımında bulundu.

Dünyada Salgın, Türkiye’de Yatırım

Küresel ölçekte, salgının tüm ekonomik iş ve hizmetleri durdurmasına rağmen Türkiye’de ulaştırma, savunma sanayi, OSB’ler ölçekli imalat sanayi, enerji, eğitim, sağlık başta olarak yatırımlarla gündeme geldiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Süreci ülke sevdasıyla okuyanlar AK Parti, Cumhur İttifakı bağlamında hakkı teslim edeceklerdir. Nitekim Dadaşlar bu noktada kendilerine has vefa yaklaşımıyla başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarıyla destek olmaktadır’ yorumunu yaptı.

Aydemir’den Oltu Ziyareti

Saha çalışmaları düzeyinde ilçe ziyaretlerine aralıksız devam eden Milletvekili Aydemir, istişare çalışmalarında sosyal ve ekonomik tespitlerini paylaştı. Oltu’da gerçekleştirilen AK Parti ilçe Yönetim Kurulu toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, Oltu ve hinterlandındaki yatırım çalışmaları hakkında bilgi aldı, 2021 yılı yatırım programı içeriğini paylaştı.

Aydemir’den Tortum Buluşması

Alandaki çalışmalarını Tortum’da devam ettiren Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanlığında partililerle istişare etti, Derekapı’da muhtarlarla buluşarak kırsal kalkınma destekleri ve 2021 yılı planlı çalışmaları, programa alınan altyapı yatırımları hakkında bilgi aktardı, muhtarların taleplerini dinledi.

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Tortum ziyaretimizde fedakârlık timsali teşkilat mensuplarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelip ilçemize dönük yaşananları gözden geçirdik. Muhalefetin iftira, yalan ve dedikodu üreten tarzına vurguda bulunup, hız kesmeden çok daha gayret üzere olmamız gerektiğine işaret ettik.’ dedi.

Tortum’da Yerel Kalkınma

AK Parti il Teşkilatı yöneticileri, AK Parti Tortum ilçe Başkanı Hasan Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tortum Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Muammer Yiğider’den yerel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Aydemir, ‘Bu eşsiz ilçemizde yüzde 90’ı aşan ak teveccühü firesiz hale getirmeyi hizmetlerimizle temin gayretinde olacağız. ‘ açıklamasını yaptı. Aydemir, AK Heyetle birlikte Tortum Kaymakamı Okan Daştan’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu

Aydemir’den Uzundere Çalışması

Alandaki çalışmalarına Uzundere’de devam eden Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi, ilçe muhtarlarıyla yerele yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uzundere MHP ilçe Başkanlığına konuk olan Milletvekili Aydemir, ilçede kaydedilen yatırım ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Uzundere AK Parti Teşkilatında partililerle buluşan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı dayanışma ruhuna dikkat çekerek, ‘Önce Vatan, Önce Türkiye’ hassasiyetini paylaşan herkese müteşekkir olduklarını beyan etti.

Aziziye’de Yatırım Gündemi

Tortum ve Uzundere çalışmaları sonrasında Aziziye ilçesine konuk olan Milletvekili Aydemir, Belediye tarafından yürütülen, ilçe jeotermal kaynaklarının ekonomi ve turizme kazandırılmasını amaçlayan Ilıca Aqua Park Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Muhammet Cevdet Orhan’la birlikte proje alanında değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye Belediyemizin ve dadaş gönüllü yatırımcı kardeşlerimizin çabalarıyla Aziziye ilçemizde muhteşem bir yatırım öne çıkıyor. Ilıca Aqua Park Projesi az zaman sonra bitiyor ve asgari 100 insanımız iş, aş sahibi oluyor. Bu güzelliği yerinde görmek yüreğimize ferahlık yükledi.’ ifadesini kullandı.

Aydemir Atatürk Lisesi’nin Konuğuydu

İlçe çalışmaları akabinde kent merkezinde bulunan Atatürk Lisesi’ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir, okul müdürü Erhan Gürbüz ve eğitimcilerden uzaktan eğitim yaklaşımı hakkında bilgi aldı. Atatürk Lisesinin il eğitim imajında farklı ve özgün bir yer ve öneminin bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, okul yönetimince gerçekleştirilen projeler, fiziki eğitim ortamını daha da işlevsel hale getiren çalışmalar hakkında bilgi edindi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12