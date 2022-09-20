Atatürk Üniversitesi kampüsünde engelsiz üniversite bayrakları dalgalanmaya devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri ve Engelsiz Üniversite Programı Nişanı ödül töreninde 12 ödüle layık görülen Atatürk Üniversitesinin fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ettiler.

Üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti sonucunda ödüle layık görülen Atatürk Üniversitesi birimlerinden İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Horsan MYO, Oltu MYO ve Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticileri ödüllerini Rektör Çomaklı’ya takdim ederek mutluluklarını paylaştılar.

Mekânda Erişilebilirlik, (Turuncu Bayrak) Eğitimde Erişilebilirlik, (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorilerinde verilen Engelsiz Üniversite Bayrakları ile Engelsiz program Nişanı alan Atatürk Üniversitesi birimleri, 10 Turuncu Bayrak, 1 Yeşil Bayrak ve Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi birimlerinin çeşitli kategorilerde aldıkları ödüllerin memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Çomaklı, gerçekleştirilen çalışmalarla engelsiz bir kampüs oluşturma hedefinde olduklarını söyledi.

“Üniversitemiz, Sevgi ve Muhabbeti ile de Engelli Kardeşlerimizin Yanındadır”

Engelli bireylerin toplumun içerisinde yer almaları için üniversite olarak önemli adımların atıldığını ve bayrak ödülleri ile de bunların karşılığının alındığını aktaran Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi sadece fiziki engelleri kaldırması, yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz olarak dizayn etmesi, engelli bireylerin kampüs içerisindeki yaşam alanlarını erişilebilir kılması ve bunlara yönelik teknolojiler geliştirmesiyle değil, insani duruşu, samimiyeti, sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanındadır. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal görev kabul ediyoruz. Bu alana yönelik çalışma yapan STK’larımız ile de sürekli iletişim halinde olarak tüm ihtiyaçlara anında cevap vermeye çaba gösteriyoruz” dedi.

“Giderek Daha da Erişilebilir Bir Kampüs Oluyoruz”

Engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Çomaklı: “Her birimimiz engelsiz öğrenim ve engelsiz erişim için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yoğun bir çalışma içerisinde olan Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezimize ayrıca teşekkür ediyorum. Giderek daha da erişilebilir bir kampüs oluyoruz. Oluşan bu iklim bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün de, Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) 12 ödül ile birimlerimizi ödüllendirdi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Bundan sonra da erişilebilirlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Her şey daha yaşanabilir bir kampüs için” şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.