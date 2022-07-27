Atatürk Üniversitesi açık kapı, tanıtım ve tercih günleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrencilere yönelik çalışmalarını hızlandıran Atatürk Üniversitesi bu bağlamda Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliğini başlattı.

Üniversite tercihi yapacak olan adayları Atatürk Üniversitesinin sunmuş olduğu imkânlarla buluşturan etkinlik çerçevesinde stantlar, 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 10.00 ile 20.00 arasında misafirlerini ağırlıyor. Erzurum Havuzbaşı mevkiinde başlayan tanıtım ve tercih günlerinde ayrıca kampüs turları da gerçekleşiyor.

YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yönetimde; adalet, şeffaflık ve katılımcılığı ilke edinen Atatürk Üniversitesinin uygulamaya geçirdiği “Açık Kapı” ile tüm fakülte, meslek yüksekokulları ve diğer birimlerin kapılarının sonuna kadar aday öğrencilere açık olduğunu, bu süreçte ilgili birim hakkında aday öğrencilere her türlü bilginin verileceğini söyledi.

“Aday Öğrenciler Her Konuda Bilgi Sahibi Olacak”

65. yılını kutlayan Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesinin ardından birçok alanda öncü olduğunu, bunun da saygın sıralama kuruluşlarının yayımladığı listelere yansıdığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “27 Temmuz itibariyle başlayacak olan tercih sürecinde aday öğrenciler uzmanlarımız tarafından; üniversitenin tarihi, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirilecek. Başlatmış olduğumuz Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri ile rehberlik uzmanlarımız, tanıtım ekibimiz ve akademisyenlerimiz ile tercih sürecindeki aday öğrencilere ve ailelerine en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler ve birimler hakkında detaylı bilgi verecek. Tüm adaylarımızı Atatürk Üniversitemizin stantlarını ziyaret etmeye ya da aday öğrenci sayfamızı (https://aday.atauni.edu.tr/) incelemeye davet ediyor, alacakları kararın kendileri için en hayırlısı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.