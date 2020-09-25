ATA-AÖF’de vizeler online yapılacak
2020-2021 GÜZ YARIYILINDA ÖRGÜN ÖĞRETİMİN AĞIRLIKLI OLARAK UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN YAYIMLANAN “KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ” REHBERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (ATA-AÖF) VİZE SINAVLARININ DA ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) OLARAK YAPILMASINA KARAR VERDİ.
2020-2021 Güz Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları, 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Final sınavlarının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacak.
ATA-AÖF Blok Uygulama I Dersi İle İlgili de Duyuru Yayımladı
Blok Uygulama I dersi hakkında da karar alan ATA-AÖF buna göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersini de online olarak yürütecek. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili detaylar ise daha sonra web sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.
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