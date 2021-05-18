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Aşkale’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı gerçekleştirildi.
ERZURUM 18.05.2021, 14:24
Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar, Müdür Yardımcısı Ferhat Han, Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, Aşkale İlçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan, ilçe personeli ve çiftçiler katılım sağladı.Yapılan dua sonrası kurdele kesimi yapıldı.