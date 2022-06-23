Aşkale Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor

Erzurum’un Aşkale Belediyesi, ilçede atıl durumdaki 12 bin metrekarelik alana Güneş Enerji Santrali kuruyor.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve meclis üyeleri, yapımı devam eden Güneş Enerji Santrali tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı. Başkan Yaptırmış, "Yaklaşık 2 aydan beri yapımını başlatmış olduğumuz ve son aşamasına geldiğimiz GES tesislerinde incelemelerde bulunduk. 12 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 1 MB’lik bir tesis. İnşallah çok yakın bir zamanda faaliyete geçireceğiz. Ülkemizin en çok enerjiye ihtiyacı olduğu bir dönemde tesisimiz 20 yıl gibi bir süre içinde hizmet verecek ve kendi kendisini 3 yıl gibi bir süre içinde amorti edecek. Tesisimiz ülke enerjisi ve belediyemiz bütçesine ciddi bir katkı sunacaktır. Dışa bağımlılığı azaltma noktasında bizler de belediye olarak elimizden geldiğince katkı sağlayacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu hizmeti yapmamız adına bir de destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ilçe yönetimine ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nisan ayında yapımına başlanan tesislerin önümüzdeki hafta tamamlanarak üretime başlayacağı bildirildi.