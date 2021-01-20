Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı

Doğu’da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, teknoloji odaklı ve sürekli yenilenen hizmet anlayışı ile iklim şartlarına uygun vinç özellikli yeni sepetli araçlarını filosuna dahil etti.

Aras EDAŞ, müşterilerine kesintisiz enerji verme misyonuyla sorumluluk bölgesindeki zorlu kış koşullarında arızalara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere sepetli vinç araçlarını devreye aldı. Ulaşılması tehlikeli ve riskli yerlere güvenli bir şekilde erişilmesine olanak sağlayan araç, aynı zamanda insan gücünün olabilecek en verimli şekilde kullanılmasına ve zamandan tasarruf edilmesine olanak tanımaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: “Sepetli vinçler, yüksek alanlarda güvenli ve kolay çalışmaya uygun olarak geliştirilen araçlardır. Teknolojik donanımıyla dikkat çeken, yüksek metrelere ulaşabilen ve insanların riskli bölgelerde güvenli şekilde çalışmasını sağlayan araçları filomuza takviye ederek filomuzu güçlendirdik." dedi.