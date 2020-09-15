Ahilik haftası etkinlerine pandemi engeli

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin pandemi dolayısıyla iptal edildiği açıklandı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyelerinin Havuzbaşı Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumunun yapılmasının ardından yapılması planlanan etkinlikler pandemi tedbirleri kapsamında iptal edildi.

ESOB tarafından yapılan açıklamada Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İlin ahisi Terziler Esnaf ve Sanatkarlar odası üyesi Hanifi Güney, İlin Kalfası Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar odası üyesi Bahadır Özbenni ve İlin Çırağı Ertuğrul Arıcı olarak belirlendi. Belirlenen ahi, kalfa ve çırağa hediyelerinin önümüzdeki günlerde takdim edileceği belirtildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ahiliğin; toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgu olduğunu belirtti.

Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahiliğin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olduğunu kaydeden Başkan Fırat, "Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi uygulamalarıyla Ahilik, günümüzdeki işletmelere de yol gösterici olabilecek çağdaş niteliklere sahiptir. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir hayat tarzı olarak da benimsenmiştir. Tüm insanlara hizmet götürmeyi amaçlayarak, bu doğrultuda yapılanmalar oluşturan Ahilik, tüm yönleriyle hayat biçimine dönüşmüş, başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur" dedi.