19 Ekim Muhtarlar Günü İspir’de kutlandı

Erzurum’un İspir ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

İspir Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapan muhtarlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu.

İspirli Muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Elmalı Mahalle Muhtarı Yaşar Dursun, "Yerel demokrasinin ve devletimizin her noktasındaki kurumsal temsilciliğini üstlenerek devletimiz ile halkımız arasında bir köprü görevi gören biz muhtarlar toplumsal sorunlar üzerine fedakarlık ve özveri ile çalışmamızı sürdürerek bu zorlu görevi meşakkatli yerine getirmek için büyük bir çaba sarf etmekteyiz. Değerli huzurun muhtarlık azim kararlılık fedakarlık ve adiyetlik gerektiren zor bir görevdir. Devletin halkla en sıcak temas noktası ve halkın yönetime katılmanın en önemli aracı olarak görülmektedir. Bizlerde halkımızın ve hemşerilerimizin bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk duygusuyla gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin imkanlarımız doğrultusunda tüm kaynakları en üst düzeyde değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü en kalbi duygularımla kutluyor ilçemiz ve mahallelerimiz adına yapacakları hizmetler için başarılar diliyorum" dedi.