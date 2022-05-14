1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşümün temelleri atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 1. ve 2. Marketlerde rezerv alanda yapımına başlanan dükkanların temeli atıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Projenin Palandöken için önemine dikkat çekti. Bakan Kurum, “Bu proje Palandöken açısından çok çok önemli. Yıllardır bekleyen, aynı Ulu Cami çevresindeki sıkıntılar gibi, Palandöken’de de alanda bulunan esnafımızın problemleri, sorunları vardı. Buranın da inşasına başladık. En kısa zamanda tamamlanacak. Dolayısıyla Erzurum’un her köşesinde bir kentsel dönüşüm projemiz var. Sosyal konutumuz, Millet Bahçemiz var. Erzurum’a bu hizmetleri inşallah en kısa zamanda kazandırmış olacağız.” diyerek sözü Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a bıraktı.

Başkan Sunar da, yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, projeye ilgi ve desteği için teşekkür etti. Alanda 240 adet dükkanın yenileneceğini söyleyen Başkan Sunar, “Mevcut dükkanlarımızın yapılış tarihi 40 yıl öncesine dayanıyor. Hepsi eskimiş durumda. Uygulamaya aldığımız proje ile alanın çehresi değişecek, ticarete ciddi katkı sağlayacak. Değerli Bakanım, Palandöken’imizin hem fiziki manada hem de ekonomik anlamda yükselişine vesile olacak projemize göstermiş olduğunuz ilgi için, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Rezerv alan için İller Bankası Genel Müdürlüğümüz buraya muvafakat ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün bürokratlarıyla beraber ciddi bir biçimde projenin yürümesi için emek sarf ediyorlar. Palandökenliler adına hepinize teşekkür ediyorum. Var olun, Sağ olun.” İfadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından beton atma butonuna basılarak ilk harç atıldı.