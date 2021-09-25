Zabıta personeline “Sosyal Uyum ve Yaşam” semineri düzenlendi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerine yönelik “Sosyal Uyum ve Yaşam” konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen seminere Zabıta Müdürlüğünde gören yapan zabıta personelleri katıldı. Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden eğitimci Ayşegül Şenel, tarafından verilen eğitimde doğrudan ve dolaylı olarak vatandaşlar ile iletişimde olan zabıta personeline sosyal ve kültürel yaşam içerisinde, hoşgörü, birbirimizi anlamak ve anlatmak gibi konu başlıkları ele alındı.

Düzenlenen eğitim programı sonunda Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı Savaş Sinanoğlu, eğitimci Ayşegül Şenel’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.