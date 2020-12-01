Yıldırım, Refahiye Belediyesini ziyaret etti

Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Refahiye Belediyesine ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye İlçesi Kayı köyünü ve Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti. Ardından Refahiye Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Çakmak Paçacı’dan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Binali Yıldırım’a ziyaretleri esnasında Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Refahiye İlçe Başkanı İlhan Mızrak, siyasi parti temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Yıldırım, Belediye Başkanı Paçacı’dan belediye ve ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi alarak, “Kısa zamanda çok güzel işlere imza atmanızdan dolayı başta Belediye Başkanı Çakmak Paçacı olmak üzere Milletvekillerimize, Belediye Meclisi Üyelerine, belediyemiz personellerine teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Paçacı’da Binali Yıldırım’a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyarete katılan misafirlere de teşekkür edip uğurladı.