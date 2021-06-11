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Yavrularında bulunduğu domuz sürüsü ilçeye indi
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yavrularında bulunduğu domuz sürüsü, Fırat Nehri kenarında cep telefonu kamerasına yansıdı.
ERZİNCAN 11.06.2021, 09:52
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yavrularında bulunduğu domuz sürüsü, Fırat Nehri kenarında cep telefonu kamerasına yansıdı.Kemaliye’de Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu Fırat Nehri kenarında domuz sürüsü görüntülendi. Yavrularıyla birlikte kıyı boyu ilerleyen domuz sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre Fırat Nehri kıyısında kumlarda gezinen sürü daha sonra yeşillik alana yiyecek bulmak için ilerleyerek gözden kayboldu.