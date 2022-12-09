Veli toplantısında uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı

Erzincan’da okullarda gerçekleştirilen veli toplantılarda narkotik polisleri tarafından Narko-Rehber eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Narko-Rehber eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi de amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Erzincan’da bulunan okulların gerçekleştirmiş olduğu veli toplantılarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narko-Rehber eğitimi verilerek farkındalık oluşturuldu.