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Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. SUAT ÇOLAK GÖREVİNİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. CEM ŞEMS TÜMER’E DEVRETTİ

ERZİNCAN 21.10.2020, 08:10
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Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürlüğüne Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer getirildi.

Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Çolak görevini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer’e devretti.

Üzümlü Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Üzümlü Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeli katıldı.

Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Doç. Dr. Cem Şems Tümer’e görevinde başarılar dilerken, Doç. Dr. Suat Çolak’a ise üniversiteye sunduğu katkı için teşekkür ederek çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

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