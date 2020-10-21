Son Dakika
Üzümlü MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tümer getirildi
ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. SUAT ÇOLAK GÖREVİNİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. CEM ŞEMS TÜMER’E DEVRETTİ
ERZİNCAN 21.10.2020, 08:10
1
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürlüğüne Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer getirildi.
Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Çolak görevini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şems Tümer’e devretti.
Üzümlü Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Üzümlü Meslek Yüksek Okulu akademik ve idari personeli katıldı.
Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Doç. Dr. Cem Şems Tümer’e görevinde başarılar dilerken, Doç. Dr. Suat Çolak’a ise üniversiteye sunduğu katkı için teşekkür ederek çiçek ve hediye takdiminde bulundu.
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3