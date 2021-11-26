Üretim maliyetleri arttı ekmek zammı kaçınılmaz oldu

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, üretim maliyetlerinin artması üzerine ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Erzincan’da yapılan zamla 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2.50 TL’ye çıktı. Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Fırıncılar Odası Başkanı Alaaddin Macit ile ekmek zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Limon, Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Yönetmenliği kapsamında ilgili Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan komisyonun görüşünün alınarak değerlendirmelerin yapılmasının ardından toplantının onaylanarak yürürlüğü girdiğini belirtti.

“Ekmeklik un, maya ve akaryakıtta fiyat artışı devam ederse ekmek zammı kısa zamanda tekrar gündeme gelecek”

6 ay kadar önce 230 gram somun ekmeğin 2 TL’den satılmaya başladığını, geçen süre zarfında ekmek üretim maliyetlerinde önemli değişikliklerin meydana geldiğini ifade eden Limon, “50 kiloluk ekmeklik un 170 TL iken 260 TL’ye,12 kiloluk maya 95 TL iken 155 TL’ye, akaryakıt 7.41 TL iken şuan 8.95 TL’ye yükseldi. Aradan 1 hafta geçmesine rağmen un nakit fiyatı 350 TL’ye akaryakıt 9.95 TL çıktı. Bunun gibi giderler devamlı artmakta böyle giderse ekmek zammının kısa zamanda tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Memleket, vatandaşın temel tüketim maddesi olan ekmek üzerinden ateşe verilmek isteniyor”

Piyasada fiyatların bir ay, bir hafta öncesine göre değil, bir gün öncesine göre değişmeye başladığına dikkat çeken Limon, memleket, vatandaşın temel tüketim maddesi olan ekmek üzerinden ateşe verilmek isteniyor diyerek, yaşanılan artışın normal bir artış, ticaret hayatında olan bir durum olmadığını aktardı. Limon, “Sadece garibanın, fukaranın değil, tüm vatandaşların cebine uzanan bu el kırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Özellikle son zamanlarda döviz kurundaki artışları da fırsat bilerek bazı spekülatörler fahiş fiyat artışında stokçuluğa kadar her türlü işi yapmakta ve bu da maliyetleri yükseltmekte diyen Limon, “Devletin kurumları üzerine düşeni yapmalı ve sıkı denetimler yapılmalıdır. ‘Fırıncı esnafımız bizlere depodaki buğdaya ne oldu da fiyatı yükseldi?’ diye sorarken, böyle giderse ilimizde ekmeğin daha da pahalanacağı tahminin de bulundu” dedi.

“TMO, unu direkt fırıncıya verirse ekmek fiyatları düşer”

Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüklerinin (TMO) uygun fiyatla un vereceği ve un arzında sıkıntı olmadığı gibi haberler olduğunu söyleyen Limon, “Buna en çok sevinecek olan en başta fırıncı esnafımız olacaktır. Fakat açıklanan haberler gerçekte karşılığını bulmuyor. TMO direkt fırıncıya unu vermeli, büyük toptancıları aradan çıkarmalıdır. Un tedarikçiye verilen fiyattan fırıncılara verilse, fırıncılarda zam istemeyecek. Sadece ekmek satan fırıncı esnaf değil, diğer esnaflarımızda, tezgâhında sattığı ürünü aynı fiyata tekrar koyamıyor. Toptancılar, tedarikçiler ve hammadde üreticiler sınırlı sayıda mal vermeye ve günlük bazda nakit fiyatlar vermeye başladılar ve kontrolsüz bir piyasa oluştu” ifadelerini kullandı.

Fırıncıların yapılan zamla kazanç sağlayamadığını belirten Limon, fırıncıların sadece günü kurtardığını ifade ederek, "Gönül ister ki ne una ne akaryakıta ne de ekmeğe zam gelsin” diye konuştu.