“Tüm Renkleriyle Bilimi Keşfet; Erzincan Bilim Şenliği” projesinin açılışı gerçekleşti

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp 2020 yılında kabul edilen ve salgın sebebiyle ertelenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenliği Programları kategorisindeki "Tüm Renkleriyle Bilimi Keşfet; Erzincan Bilim Şenliği” isimli projenin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Vali Metin İlyas Ortaokulunda görevli Hamza Albayrak’ın TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği alanında hazırlamış olduğu ve proje yürütücülüğünü yaptığı “Tüm Renkleriyle Bilimi Keşfet; Erzincan Bilim Şenliği” adlı projenin açılışı 16 Eylül Perşembe günü Erzincan Cumhuriyet Ortaokulunda gerçekleşti.

Açılışa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak, Şube Müdürlerimiz Abdullah Şahin, Yücel Kaplanoğlu, Hüseyin Erol, Hasan Güneş, Fikret Ayaz, Turgut Çakmak, Erzincan TÜBİTAK 4007 İzleme Sorumlusu Prof. Dr. Abdülkadir Çoban, okul idarecileri, görevli öğretim üyeleri, öğretmenler, veliler ve projede görevli öğrencilerimiz katılım sağladı.

İlgili projeye Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Belediyesi, , Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan Doğa Koruma ve Millî Parklar İl Şube Müdürlüğü, Erzincan Türk Hava Koruma Müdürlüğü destek verdi.

Yürütücülüğünü Fen Bilimleri öğretmeni Hamza Albayrak’ın üstlendiği proje içerisinde bilim, sanat, astronomi, üretim, kodlama, teknoloji, tasarım ve doğa konseptlerinde toplam 60 etkinlikle birlikte sergi, söyleşi, doğa gözlemi ve konser yer aldı. Proje süresince toplam 95 atölye lideri ve rehber görev alacak.

Projede, toplumun farklı kesimlerindeki katılımcılar için bilim kültürünün yaygınlaşması, bilimin değerinin fark edilmesi, bilime ve bilim insanına yönelik bakış açısının ve tutumun geliştirilmesi amacıyla farklı disiplin alanlarındaki kavramların öğretici ve ilgi çekici bir şekilde toplum ile buluşturulması amaçlanmakta.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise yaptığı açıklamada, “Projede emeği geçen başta öğrencilerimize, proje ekibimize, proje çalışma arkadaşlarımıza, projede görevli öğrencilerimize teşekkür eder, projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz.” dedi.