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Tercan’da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 30.04.2021, 10:26
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Tercan’da tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymak Musa Kazım Çelik başkanlığında belediye başkanları ve kurum amirlerinin katılımı ile tam kapanma dönemine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde yapılması gerekenler görüşüldü.

Kaymakamımız Musa Kazım Çelik, kurumlar tarafından denetim faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesi, istisna kapsamındaki işyerleri ve vatandaşlarımızın kurallara riayet edip etmedikleri konularının sıkı bir şekilde takip edilerek beklenen amacın gerçekleştirilmesi için koordineli bir şekilde çalışılmasını istedi.
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